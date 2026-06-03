Исторический визит: как Астана встречала президента Кипра

Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Казахстан с первым в истории государственным визитом главы кипрского государства. Для дипломатических отношений двух стран это не просто очередная встреча высокого уровня, а новая глава, открывающая возможности для более тесного сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом.

Корреспондент BAQ.KZ побывал на месте переговоров и наблюдал за тем, как проходил этот день.

Утро во Дворце Независимости

С раннего утра вокруг Дворца Независимости ощущалось особое оживление. Полицейские, сотрудники протокольной службы и службы безопасности занимали свои позиции, журналисты готовили технику и сверяли последние детали предстоящей церемонии.

Внутри дворца царила та особая атмосфера, которая появляется перед важными государственными событиями. В просторных залах постепенно собирались члены официальных делегаций двух стран. Кто-то обсуждал последние организационные вопросы, кто-то обменивался приветствиями, а кто-то просто внимательно наблюдал за происходящим.

Особое внимание привлекали детали. Аккуратно расставленные флаги Казахстана и Кипра, выверенные до мелочей элементы протокола, безупречно подготовленный почетный караул. Все говорило о том, что впереди событие, имеющее не только дипломатическое, но и символическое значение.

Перед прибытием президентов здесь собрались члены официальных делегаций двух стран.

От Казахстана в делегации были заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев, помощник Президента РК по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров, министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, советник Президента Магзум Мирзагалиев, посол Казахстана в Кипре Николай Жумаканов, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

От первого знакомства до стратегического партнерства

Хотя нынешний визит стал первым государственным визитом президента Кипра в Казахстан, знакомство Никоса Христодулидиса с нашей страной началось гораздо раньше. В 2019 году он посещал Казахстан в качестве министра иностранных дел.

Фото: Акорда

С тех пор отношения между странами заметно укрепились. За последние два десятилетия Кипр инвестировал в экономику Казахстана около 4,8 миллиарда долларов. Сегодня в стране работают более 400 компаний с участием кипрского капитала, а около 30 из них зарегистрированы на площадке Международного финансового центра «Астана».

В марте прошлого года Кипр посетил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Тогда кипрская сторона назвала Казахстан одним из приоритетных партнеров на азиатском направлении.

Переговоры за закрытыми дверями

После официальной церемонии приветствия, исполнения государственных гимнов и представления членов делегаций президенты удалились на переговоры.

Никос Христодулидис отметил, что прибыл в Казахстан не только как президент Кипра, но и как представитель страны, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.

По его словам, особое значение имеют перспективы дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

До начала официальной церемонии участники мероприятия активно общались.

Так, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов что-то показывает министру иностранных дел РК Ермеку Кошербаеву.

Делегация Кипра.

Затем начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После этого президенты вошли в зал, где прозвучали гимны двух стран.

Стороны представили друг другу членов официальных делегаций.

После президенты удалились на переговоры.

Председательство Кипра в Совете Европейского союза

Во время переговоров Никос Христодулидис подчеркнул, что посетил Казахстан в особом статусе. Кипр председательствует в Совете Европейского Союза. И в связи с этим президент отметил, что готов обсудить взаимодействие между Европейским союзом и Казахстаном.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил, что отношения между странами уверенно развиваются. Глава государства также отметил, что Никос Христодулидис прибыл в Астану на борту первого рейса по маршруту Ларнака – Астана.

Также было отмечено, что нынешний объем торговли между странами пока не соответствует возможностям двух экономик. Поэтому стороны намерены активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты.

Награждение орденом

После переговоров состоялась церемония награждения Николаса Христодулидиса орденом «Достык» первой степени.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что ценит вклад Христодулидиса в развитие отношений между двумя странами.

Президент Кипра поблагодарил Токаева.

«Для меня большая честь от имени народа Кипра принять эту награду, которая олицетворяет дружбу между двумя странами. Сегодняшний визит отражает нашу общую решимость и твердую политическую волю к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес», – сказал Никос Христодулидис.

На брифинге для представителей СМИ Президенты заявили, что особое внимание на переговорах было уделено расширению взаимодействия в сферах: торговли и инвестиций, транспорта и логистики, цифровых коммуникаций, искусственного интеллекта и финансового сектора.

По итогам встречи стороны обменялись рядом документов. Они касаются сотрудничества в сфере цифровизации, ИКТ, электронного правительства, космоса и кибербезопасности, а также культуры, образования и науки, спорта, инвестиций и деловых связей.