Пенсионерка заплатила 750 тысяч тенге за перерегистрацию в поликлинике
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В Актобе 70-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина потеряла 750 тысяч тенге после общения с неизвестными, которые представились сотрудниками поликлиники.
Как сообщили в полиции, злоумышленники связались с пенсионеркой через WhatsApp. Они сказали, что для получения медицинских услуг ей необходимо пройти перерегистрацию, и попросили назвать код из СМС, который пришел на ее телефон.
Позже женщине начали звонить другие люди, представившись сотрудниками портала eGov и банка. Они сообщили, что якобы кто-то пытается получить доступ к ее банковским счетам, и предложили "защитить" деньги.
Следуя инструкциям мошенников, пенсионерка выполнила несколько операций, после чего обнаружила пропажу 750 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Ранее в Караганде лжесоцработники лишили 94-летнюю пенсионерку всех сбережений.
Можно ли потерять деньги, сообщив SMS-код "курьеру" службы доставки – объясняем в материале.
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