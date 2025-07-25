Суд обязал Перизат Кайрат и Гайни Алашбаеву возместить ущерб в размере более 1,5 миллиарда тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны постановил взыскать с Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой солидарно материальный ущерб в размере 1 миллиард 582 миллиона 649 тысяч 591 тенге в пользу 50 потерпевших. Об этом в ходе оглашения приговора сообщил судья Сабыржан Каримов.

"Размер материального ущерба, причитающегося каждому потерпевшему, указан в полном тексте приговора", — отметил он.

Также суд постановил взыскать с Кайрат и Алашбаевой в доход государства по 22 миллиона 583 тысячи 934 тенге в качестве госпошлины.

В соответствии со статьёй 172 Уголовно-процессуального кодекса РК, на добровольное исполнение гражданско-правовых требований по приговору предоставлен срок в один месяц. По истечении этого срока взыскание будет производиться в принудительном порядке.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.

Сегодня был оглашен приговор.