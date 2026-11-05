Первым делом - самолёты: как Казахстан планирует стать авиационным хабом Евразии

В Казахстане строят три новых аэропорта, готовятся к модернизации действующих воздушных гаваней и планируют расширять международный транзит. В своём Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что страна пока не использует в полной мере своё географическое преимущество. Какие аэропорты появятся в ближайшие годы, почему изменились сроки их открытия и что это даст казахстанцам — разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

«Огромные доходы пролетают мимо нашей страны»

Казахстан находится на пересечении воздушных маршрутов между Европой и Азией. Ежедневно через его воздушное пространство проходят международные рейсы. Однако выгодное расположение пока не приносит стране всех возможных доходов от авиационного транзита.

На эту проблему Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года.

«Через нашу территорию проходят ключевые воздушные коридоры между Европой и Азией – это огромное конкурентное преимущество, которое пока остается на страницах красочных презентаций», — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что для привлечения международных авиакомпаний необходимо развивать наземную инфраструктуру, создавать условия для обслуживания воздушных судов и грузовых перевозок.

Особое внимание он уделил развитию региональных аэропортов. В Казахстане одновременно реализуются несколько крупных проектов, которые должны улучшить транспортную доступность и создать дополнительные возможности для туризма и бизнеса.

Где строят новые аэропорты?

Сразу два аэропорта строят в Восточно-Казахстанской области — в Зайсане и Катон-Карагае.

Эти районы известны своей природой, озёрами и горными пейзажами, однако добраться до них сегодня непросто. Новые воздушные гавани должны сократить время в пути и привлечь больше туристов.

Третий аэропорт появится в курортной зоне Кендерли на побережье Каспийского моря. Его строительство связано с планами по развитию пляжного туризма в Мангистауской области.

Отдельный проект уже завершён в Аркалыке Костанайской области. В августе 2026 года здесь восстановили авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва.

Первый рейс по маршруту Астана — Аркалык состоялся 22 августа. Также предусмотрены регулярные перелёты между Аркалыком, Алматы и Костанаем.

Однако сроки открытия остальных трёх аэропортов изменились.

Первоначально их планировали запустить в 2026 году. Теперь в Правительстве называют новую дату — май 2027 года.

Об этом 3 ноября на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Таким образом, пассажирам придётся подождать ещё несколько месяцев, прежде чем новые аэропорты начнут принимать рейсы.

Новый аэропорт Астаны и модернизация до 2029 года

После Послания Президента Министерство транспорта представило планы дальнейшего обновления авиационной инфраструктуры.

31 октября под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева состоялось совещание с представителями акиматов и аэропортов. Участники обсудили строительство взлётно-посадочных полос, обновление терминалов и сроки реализации проектов.

Одним из крупнейших станет строительство нового аэропорта в Астане. Начать работы планируют в июне 2027 года с привлечением международного партнёра.

Кроме того, до 2029 года в стране предусмотрено строительство трёх новых взлётно-посадочных полос — в Астане, Шымкенте и Актобе.

Ещё четыре полосы реконструируют в Алматы, Жезказгане, Таразе и Уральске.

Обновление затронет и пассажирские терминалы. Строительство и реконструкция запланированы в семи аэропортах:

Актобе;

Атырау;

Усть-Каменогорска;

Жезказгана;

Семея;

Павлодара;

Урджара.

Эти работы должны увеличить пропускную способность аэропортов, улучшить условия для пассажиров и создать возможности для открытия новых рейсов.

При этом за выполнение планов теперь отвечает новое руководство Министерства транспорта.

3 ноября Нурлан Сауранбаев был освобождён от должности министра. На его место назначили Асел Жанасову, которая также заняла пост заместителя Премьер-министра.

Именно новому руководству предстоит продолжить реализацию крупных авиационных проектов и обеспечить соблюдение объявленных сроков.

Почти 32 миллиона пассажиров за год

Планы по модернизации аэропортов сопровождаются ростом пассажиропотока.

По данным Министерства транспорта, в 2025 году аэропорты Казахстана обслужили 31,8 миллиона пассажиров.

Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял около 25,9 миллиона человек. Таким образом, за два года пассажиропоток вырос примерно на 23%.

Расширяется и география полётов. Казахстан связан прямыми рейсами более чем с 30 странами.

Однако перед авиационной отраслью стоит более масштабная задача — привлечь дополнительные потоки транзитных пассажиров и международных грузов.

Для этого необходимо развивать грузовые терминалы, техническое обслуживание самолётов, топливную инфраструктуру и логистические услуги.

Ведь доходы авиационного хаба складываются не только из пассажирских перевозок. Международные авиакомпании также платят за обслуживание воздушных судов, обработку грузов и другие аэропортовые услуги.

Развитие этих направлений может принести Казахстану дополнительные доходы и создать новые рабочие места.

Что изменится для казахстанцев?

Строительство новых аэропортов должно прежде всего улучшить транспортную доступность регионов.

Жители отдалённых районов смогут быстрее добираться до крупных городов, туристы — открывать новые направления, а местные предприниматели — привлекать больше клиентов.

При этом появление аэропорта само по себе ещё не гарантирует доступных перелётов.

Многое будет зависеть от заинтересованности авиакомпаний, частоты рейсов, пассажирского спроса и стоимости билетов.

В ближайшие годы Казахстану предстоит завершить сразу несколько крупных авиационных проектов. Первые три новых региональных аэропорта планируют открыть в мае 2027 года, а модернизация инфраструктуры продолжится до 2029-го.

Сможет ли Казахстан стать одним из ключевых авиационных центров Евразии и увеличить доходы от международного транзита? Ответ будет зависеть от того, насколько успешно удастся реализовать заявленные планы.

Подробнее — в видеообзоре BAQ.KZ.