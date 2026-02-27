В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по факту пожара в кафе г. Щучинска открыта горячая линия, передает BAQ.KZ.

Номер горячей линии 8 (7162) 51-42-98.

По информации ДЧС региона, заведено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

