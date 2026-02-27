Пожар в Щучинске: открыта горячая линия
Сегодня 2026, 10:10
164
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по факту пожара в кафе г. Щучинска открыта горячая линия, передает BAQ.KZ.
Номер горячей линии 8 (7162) 51-42-98.
По информации ДЧС региона, заведено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.
Ранее мы сообщили о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.
BAQ.KZ также опубликовал экслюзивные кадры очевидцев проишествия.
