Пожар в Щучинске: открыта горячая линия

Сегодня 2026, 10:10
АВТОР
164

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по факту пожара в кафе г. Щучинска открыта горячая линия, передает BAQ.KZ.

Номер горячей линии 8 (7162) 51-42-98.

По информации ДЧС региона, заведено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске  произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены. 

Ранее мы сообщили о том, что  известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ также  опубликовал экслюзивные кадры очевидцев проишествия.

