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Под удар беспилотников попал один из крупнейших НПЗ "Лукойла"

Российские власти подтвердили атаку беспилотников и сообщили о погибшем мирном жителе

Сегодня 2026, 14:01
АВТОР
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кадр видео Сегодня 2026, 14:01
Сегодня 2026, 14:01
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Фото: кадр видео

Вооруженные силы Украины заявили о нанесении удара беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России, передает BAQ.KZ со ссылкой на dw.com.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что целью атаки стала установка первичной переработки нефти АВТ-6. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в ночь на 2 июля регион подвергся атаке нескольких десятков беспилотников. По его словам, в результате падения обломков были повреждены промышленный объект и несколько жилых домов.

"Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По официальным данным российских властей, еще четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован. На местах продолжают работать экстренные службы.

По данным открытых источников, завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год, а предприятие считается одним из крупнейших производителей автомобильного бензина в стране.

Ранее один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Московский НПЗ – временно остановил работу после атаки беспилотников. По данным источников агентства, удар повредил установку первичной переработки нефти, обеспечивающую более половины производственных мощностей предприятия. Власти Москвы подтвердили факт атаки, а МЧС России заявило о ликвидации пожара. Московский НПЗ считается одним из ключевых поставщиков топлива для российской столицы.

Правительство России рассматривает возможность временно разрешить производство и продажу бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», запрещенных более десяти лет назад. Как сообщало DW со ссылкой на проект постановления, такие меры обсуждаются на фоне дефицита топлива и могут действовать до июля 2027 года. По данным Reuters, производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению с июнем прошлого года, а ограничения на его продажу уже введены более чем в 40 регионах страны.

Дефицит бензина в России затронул десятки регионов. Ограничения на продажу топлива введены более чем в 40 субъектах, а перебои с поставками, по различным оценкам, затронули до 80 регионов страны, включая Крым и Севастополь. В ряде городов автомобилисты вынуждены стоять в многочасовых очередях на АЗС, а на некоторых заправках действует лимит на отпуск топлива.  На фоне сохраняющегося дефицита топлива Россия уже начала наращивать импорт бензина. По данным Reuters, в страну направлены первые партии топлива из Индии общим объемом не менее 60 тысяч тонн, а в дальнейшем Москва рассчитывает ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран. Поставки также осуществляет Беларусь. Кроме того, ранее Reuters сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставке около 50 тысяч тонн бензина АИ-92.

При этом в Казахстане заявляют, что приоритетом остается внутренний рынок. Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить создание инфраструктуры для хранения и распределения авиатоплива, а также реализацию проектов по расширению энергетических мощностей. В Минэнерго отмечают, что действующие НПЗ обеспечивают внутренние потребности страны, однако для дальнейшего развития авиационной отрасли и международных хабов Казахстан также прорабатывает альтернативные источники импорта авиатоплива.

 
 
 

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