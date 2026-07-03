Под удар беспилотников попал один из крупнейших НПЗ "Лукойла"

Вооруженные силы Украины заявили о нанесении удара беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России, передает BAQ.KZ со ссылкой на dw.com.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что целью атаки стала установка первичной переработки нефти АВТ-6. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что в ночь на 2 июля регион подвергся атаке нескольких десятков беспилотников. По его словам, в результате падения обломков были повреждены промышленный объект и несколько жилых домов.

"Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По официальным данным российских властей, еще четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован. На местах продолжают работать экстренные службы.

По данным открытых источников, завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год, а предприятие считается одним из крупнейших производителей автомобильного бензина в стране.