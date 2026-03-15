Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проголосовал на референдуме, передает BAQ.kz.

Руководитель Правительства отдал свой голос на избирательном участке №130, расположенном в школе-лицее №66 имени Динмухамеда Кунаева.

Напомним, сегодня все совершеннолетние граждане Казахстана имеют право прийти на избирательный участок, к которому они прикреплены, и ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституции Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Вариантов ответа предлагается два: "да" или "нет".

Отметим, отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

Уже 8 октября было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители фракций политических партий и общественных организаций.

Также к дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov. Таким образом, интенсивное обсуждение новой реформы шло около полугода. В ходе этого времени Рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила все предложения граждан, которых поступило более 2 тысяч.

На V заседании Национального курултая в январе 2026 года Глава государства подвел итоги этой работы, представив видение будущих изменений. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Вместе с тем, в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо большим – они затронут многие другие аспекты политический и социальной жизни.

21 января была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.

Все заседания Комиссии были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. Со своими мнениями, замечаниями и предложениями выступили известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.

В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

11 февраля конституционная комиссия представила Главе государства итоговый проект новой Конституции. В этот же день Президент подписал указ о проведении республиканского референдума. 12 февраля проект новой Конституции был опубликован в СМИ, где с ним мог ознакомиться каждый казахстанец.