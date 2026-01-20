На V заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ход конституционных реформ и сообщил о создании Конституционной комиссии для подготовки новой Конституции страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, предстоящие изменения носят системный характер и предполагают переход от модели, утверждённой в 1995 году, к совершенно новому конституционному образцу. Поддержка этих инициатив гражданами через всенародный референдум позволит укрепить государственность и политическую систему Казахстана.

– Если учитывать системные изменения 2022 года, реализация предстоящих реформ означает переход к полностью новому конституционному образцу, утверждённому более 30 лет назад, в 1995 году. Если эти инициативы получат поддержку граждан на всенародном референдуме, государственность Казахстана, политическая система страны будут полностью обновлены, и наша страна выйдет на новый уровень стабильности. Таким образом, мы, как единый народ, сможем противостоять текущим вызовам и преодолеть их, — отметил Токаев.

Президент уточнил, что изначально в рамках парламентской реформы планировалось изменить около 40 статей Конституции, однако в ходе работы количество поправок оказалось значительно больше. В 2022 году было обновлено 33 статьи, а предстоящие изменения будут ещё более масштабными.

– Фактически мы делаем шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции. Поэтому я принял решение о создании Конституционной комиссии. Завтра я подпишу соответствующий указ. В состав комиссии войдут более 100 человек: члены Национального курултая, известные юристы, руководители СМИ, председатели региональных маслихатов, представители общественных советов и другие квалифицированные специалисты. Работой комиссии будет руководить председатель Конституционного суда. Комиссия рассмотрит все предложения, обобщит их и подготовит проект конкретных изменений. После этого будет определено время проведения всенародного референдума, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

