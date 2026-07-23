Посуточный арендатор оказался вором в Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из квартиры, которую он арендовал посуточно.

По данным Департамента полиции региона, мужчина снял жилье на сутки, а при выезде демонтировал и забрал телевизор, закрепленный на стене.

Как раскрыли преступление

После обнаружения пропажи хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы.

Размер причиненного ущерба она оценила в 70 тысяч тенге.

Что выяснила полиция

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель соседней области. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Как выяснилось, похищенный телевизор он успел продать неизвестным лицам. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение имущества, чтобы вернуть его законной владелице.

По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее звонок прохожего помог раскрыть преступление в Караганде.

Инцидент произошел ночью 14 июля. Около 02:45 мужчина заметил, что у одного из магазинов поврежден дверной замок. Он сразу сообщил о случившемся в полицию.

Правоохранители установили, что в торговую точку проникли незаконно, после чего связались с владелицей магазина. После прибытия предпринимательница обнаружила пропажу денежных средств и продуктов питания.

Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения. На видео был зафиксирован момент кражи, что позволило полицейским быстро установить личности подозреваемых.

Ими оказались двое жителей Караганды в возрасте 22 и 23 лет. Молодых людей задержали. В настоящее время их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в районе.

Также сообщалось, что учительница дважды обокрала дом коллеги в Жамбылской области.

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