В столице продолжается судебный процесс по громкому делу о мошенничестве с участием Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Сегодня в суде продолжились прения сторон, где выступили потерпевшие и их представители, передаёт BAQ.KZ.

Представитель фонда "Асар Уме" Даурен Абитов заявил следующее:

"Мы закончили рассмотрение уголовного дела, где под видом благотворительности помощи жертвам военного конфликта на Ближнем Востоке были совершены тяжкие преступления против собственности и общественного доверия".

По его словам, обвиняемые действовали по предварительному сговору, используя доверие общества и сочувствие к трагедии народа Палестины:

"Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева использовали чувства сострадания и поддержки людей, чтобы реализовать преступную суть, направленную на хищение в особо крупном размере".

Он также отметил, что обвиняемые заключили договор с посольством Палестины, зарегистрировали организацию, широко использовали социальные сети и СМИ, создавая у граждан иллюзию законности:

"Именно под предлогом помощи сбора помощи пострадавшим от конфликта в Газе они заключили договор с посольством государства Палестина, зарегистрировали организацию, активно используя медиа, вводили людей в заблуждение".

Согласно версии прокуратуры, в период с 2021 по 2024 годы обвиняемые под прикрытием деятельности фонда "BizBirgemiz Qazaqstan-2030" организовали масштабный сбор средств якобы в помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и жителям Палестины. Как отмечают представители гособвинения, собранные средства в большинстве случаев были направлены не на благотворительные цели, а на личные нужды подсудимых — элитные автомобили, дорогую недвижимость и роскошный отдых.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.