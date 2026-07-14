В Астане полностью ликвидировали пожар в строящемся здании
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В столице завершены работы по тушению пожара, который произошел в строящемся четырехэтажном здании в районе Есиль.
Возгорание возникло на кровле объекта. После поступления сообщения на место оперативно прибыли пожарные подразделения МЧС. Спасатели подали пожарные стволы, в том числе с использованием автолестницы.
В ходе работ открытое горение было ликвидировано. После этого специалисты провели проливку конструкций и разборку отдельных участков, чтобы исключить возможность возникновения скрытых очагов.
Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировано силами подразделений МЧС.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее на трассе "Астана – Петропавловск" сгорел автомобиль.
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