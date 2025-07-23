Пожар в ТД "BIG Шанхай": как себя чувствуют пострадавшие спасатели
Состояние пострадавших пожарных стабилизировалось, торговцы помощи не получили.
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
234Фото: МЧС РК
В ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой, передает BAQ.KZ.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, к 23 июля состояние всех троих оценивается как стабильное, они проходят амбулаторное лечение.
Тем временем торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявляют, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.
По данным МЧС РК, возгорание было полностью ликвидировано на площади 30 113 квадратных метров.
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