  • 23 Июля, 16:04
  • BAIGENEWS

Пожар в ТД "BIG Шанхай": как себя чувствуют пострадавшие спасатели

Состояние пострадавших пожарных стабилизировалось, торговцы помощи не получили.

Сегодня, 14:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42
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Фото: МЧС РК

В ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был  госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой, передает BAQ.KZ.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, к 23 июля состояние всех троих оценивается как стабильное, они проходят амбулаторное лечение.

Тем временем торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявляют, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.

По данным МЧС РК, возгорание было полностью ликвидировано на площади 30 113 квадратных метров.

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