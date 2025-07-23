В ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой, передает BAQ.KZ.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, к 23 июля состояние всех троих оценивается как стабильное, они проходят амбулаторное лечение.

Тем временем торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявляют, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.