Пожилая женщина погибла от ножевого ранения в Северном Казахстане
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В Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту убийства 74-летней женщины.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По предварительным данным, преступление произошло в ходе бытового конфликта.
"31-летний мужчина нанес пожилой женщине ножевое ранение, от которого она скончалась", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Подробности дела будут сообщены после завершения следственных мероприятий", – добавили в полиции.
Ранее в области Абай расследовали похожее преступление. Было обнаружено тело девушки с ножевыми ранениями.
По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали 20-летнего жителя района.
По предварительной версии следствия, молодой человек и погибшая были знакомы. Между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Также сообщалось, что окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы.
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