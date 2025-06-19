Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировала информацию о масштабной утечке персональных данных казахстанцев, передает BAQ.KZ.

В официальном заявлении подчёркивается, что госкорпорация не курирует деятельность портала электронного правительства eGov.kz.

В корпорации также напомнили, что Центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы работают через интегрированную информационную систему (ИИС ЦОН), которая подключена к более чем 50 государственным информационным системам других ведомств. При этом взаимодействие происходит исключительно через защищённый канал Единой транспортной сети государственных органов (ЕТС ГО), без выхода в публичные каналы интернета.

В "Правительстве для граждан" подчеркнули:

система ЦОН не содержит собственных баз данных с персональной информацией; сотрудники ЦОН не имеют прямого доступа к персональным данным из подключённых систем; доступ к сервисам осуществляется только с согласия самого гражданина — через биометрическую идентификацию или сервис контроля доступа.

"Таким образом, ИИС ЦОН - это лишь интерфейс для подачи заявлений на госуслуги. Все персональные данные поступают напрямую в уполномоченные государственные органы, которые владеют соответствующими реестрами", - сообщили в корпорации.

Напомним, накануне в открытом доступе оказались 16,3 миллиона записей. Речь идёт не только об именах и фамилиях – утекли чувствительные персональные данные: ИИН, дата рождения, адрес проживания, а также номера мобильных, домашних и рабочих телефонов.

Минцифры до сих пор проверяет информацию об утечке данных.

В Центре анализа и расследования кибератак предполагают, что это вовсе не новая утечка, а сбор ранее похищенных данных.

В связи с утечкой данных казахстанцы должны быть особенно бдительны. Об этом сообщил сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech Евгений Питолин. Эксперт советует проявлять осторожность, особенно в отношении потенциальных фишинговых атак, которые могут использовать предполагаемую базу данных.