Правительство и Высшая аудиторская палата будут ежегодно отчитываться об исполнении бюджета города Алатау, передает BAQ.KZ.

Депутаты Парламента Республики Казахстан внесли в проект конституционного закона «Об особом статусе города Алатау» поправки, направленные на усиление контроля за использованием бюджетных средств.

Как сообщил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, теперь отчет администрации города Алатау о работах, выполненных за счет средств республиканского бюджета, будет включаться в ежегодные отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты, представляемые Парламенту Республики Казахстан.

Кроме того, вводится обязательство публиковать на интернет-ресурсах отчет об исполнении бюджета администрации, а также годовой отчет о развитии города Алатау.

Помимо этого, депутаты уточнили правовой статус Административного совета, определив его как высший коллегиальный орган управления. Закреплено, что именно этот совет будет принимать решения по ключевым вопросам, связанным со специальным правовым режимом Алатау.

Также предусматривается введение ответственности для должностных лиц администрации, включая главного исполнительного директора и сотрудников, а также для акима города Алатау и его заместителей при осуществлении ими своих полномочий.

Ранее Парламент принял закон об особом статусе города Алатау.

Зачем создается Алатау

Проект города Алатау рассматривается как один из ключевых экономических проектов страны.

Общий инвестиционный потенциал проекта оценивается в 10 трлн тенге до 2050 года, при этом проекты примерно на 1 трлн тенге уже реализуются.

В основе модели - международный опыт таких городов, как Шэньчжэнь, Дубай и Сонгдо.

Цифровой город и новые правила

Алатау планируется как полностью цифровой город. По словам вице-премьера Каната Бозумбаева, все решения будут реализованы на базе цифрового двойника города.

внедрение принципа «одного окна» для бизнеса;

защита инвесторов с возможностью обращения в Международный финансовый центр Астана или международный арбитраж;

интеграция с государственными цифровыми системами.

Для города вводится специальный правовой режим, охватывающий ключевые сферы бизнеса.

Алатау также рассматривается как будущий транспортно-логистический и инвестиционный хаб благодаря расположению на маршруте международных торговых коридоров.