Президент присвоил высшие чины и звания военнослужащим
Сегодня 2026, 15:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:15Сегодня 2026, 15:15
164Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур, передает BAQ.kz.
Президент Казахстана постановил присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
- Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:
- Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;
классный чин государственный советник юстиции 2 класса:
- Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;
воинское звание генерал-майор:
- Аманбаеву Маргулану Топашевичу,
- Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,
- Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,
- Хасенову Жумабеку Хасеновичу;
воинское звание генерал-майор авиации:
- Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
- Дуйсенову Марату Жакановичу,
- Укенову Саламату Хамитовичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
- Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,
- Жунусову Арману Оразовичу,
- Остроумову Руслану Игорьевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
- Мукашеву Нурсултану Маратовичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
- Куттукову Руфату Бауыржановичу,
- Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.
Ранее Глава государства вручил награды сотрудникам силовых структур.
Читай также: