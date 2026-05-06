Президент присвоил высшие чины и звания военнослужащим

Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур, передает BAQ.kz.

Президент Казахстана постановил присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

  • Балтабекову Ансагану Скендеровичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:

  • Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;

классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

  • Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

воинское звание генерал-майор:

  • Аманбаеву Маргулану Топашевичу,
  • Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,
  • Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,
  • Хасенову Жумабеку Хасеновичу;

воинское звание генерал-майор авиации:

  • Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

  • Дуйсенову Марату Жакановичу,
  • Укенову Саламату Хамитовичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

  • Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,
  • Жунусову Арману Оразовичу,
  • Остроумову Руслану Игорьевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

  • Мукашеву Нурсултану Маратовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

  • Куттукову Руфату Бауыржановичу,
  • Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.

Ранее Глава государства вручил награды сотрудникам силовых структур.

