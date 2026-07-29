Работодателям грозят штрафы за ошибки в трудовых договорах в Казахстане

Работодателей в Казахстане предупредили об ответственности за нарушения при ведении Единой системы учета трудовых договоров. За отсутствие данных, несвоевременное внесение информации или ошибки в сведениях предусмотрены административные штрафы. О требованиях к работодателям на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал заместитель руководителя Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по Астане Мурат Шакенов.

Что нужно вносить в систему

ЕСУТД используется для учета трудовых отношений между работниками и работодателями. После заключения трудового договора компания обязана внести в систему информацию о приеме сотрудника, изменении условий работы или прекращении договора.

В базе должны отражаться основные сведения: данные сторон договора, должность работника, место выполнения работы, срок действия документа, дата начала работы, а также номер и дата заключения договора.

Также в систему необходимо вносить сведения об отпусках в связи с беременностью и рождением ребенка, а также усыновлением или удочерением новорожденного.

Какие сроки установлены

Работодателям необходимо соблюдать установленные сроки:

сведения о новом трудовом договоре – не позднее 5 рабочих дней после его подписания;

изменения и дополнения в договор – в течение 15 календарных дней;

информация о прекращении трудовых отношений – в течение 3 рабочих дней после увольнения.

За что могут оштрафовать?

С 12 марта 2026 года за нарушения при ведении ЕСУТД действует административная ответственность.

Штрафы предусмотрены, если работодатель:

не внес сведения о трудовом договоре;

нарушил сроки регистрации данных;

указал неполную, недостоверную или некорректную информацию.

Размер штрафов составляет от 30 МРП для должностных лиц до 150 МРП для субъектов крупного предпринимательства.

Зачем нужна система

В Министерстве труда отмечают, что цифровой учет трудовых договоров помогает сделать отношения между работниками и работодателями более прозрачными, а также защищает трудовые права граждан.

Работодателям рекомендуют внимательно оформлять документы и своевременно передавать сведения в систему, чтобы избежать нарушений и административных взысканий.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили Трудовой кодекс.

Если ваш коллега уходит в отпуск или заболевает, а его обязанности возлагают на вас, работодатель теперь обязан выплачивать вам дополнительную оплату. Это одно из ключевых изменений, внесённых в Трудовой кодекс.

С 8 июня защита прав работников была существенно усилена. Основных изменений три.

Во-первых, люди, работающие по гражданско-правовому договору, теперь могут быть признаны работниками, если фактически выполняют трудовые функции по найму. Ранее работодатель мог заявить: "Ты не мой сотрудник, ты работаешь по гражданско-правовому договору", и таким образом уходить от обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством. Теперь такая практика больше не допускается.

Во-вторых, работа в праздничные и выходные дни больше не будет учитываться как сверхурочная. Она подлежит отдельной оплате в соответствии с законом.

В-третьих, и это самое важное изменение: если сотрудник выполняет обязанности другого работника, ему обязательно должна выплачиваться дополнительная оплата.

Раньше работодатель мог включить в должностную инструкцию пункт о том, что сотрудник обязан выполнять работу коллеги, находящегося в отпуске или на больничном, и при этом не платить за это дополнительно. Формально это было законно. Теперь такое оправдание больше не действует. Независимо от того, по какой причине отсутствует коллега – находится ли он в отпуске, заболел или отсутствует по иной причине, – если вы выполняете его обязанности, значит, на вас возложена дополнительная нагрузка, за которую работодатель обязан доплачивать. Размер доплаты определяется по соглашению сторон, но сама выплата является обязательной.

Юрист Арыс Данагатов привёл простой пример:

"Представьте, что вы бухгалтер, а главный бухгалтер ушёл в отпуск, и его обязанности временно выполняете вы. Раньше вам могли сказать: "Это предусмотрено вашей должностной инструкцией", – и не выплатить дополнительное вознаграждение. Теперь работодатель обязан произвести такую выплату".

Что делать, если работодатель отказывается платить

По словам юриста, в первую очередь необходимо собрать доказательства.

"Не стоит действовать эмоционально. Последовательно собирайте все подтверждения того, что вы исполняли обязанности другого сотрудника: приказ о возложении обязанностей, служебные сообщения, переписку в мессенджерах, электронные письма – всё это может стать доказательством. Затем направьте работодателю письменное заявление. Устные обращения юридической силы не имеют. Попросите официальный письменный ответ, в том числе в случае отказа", – рекомендует юрист.

Если работодатель откажет, следует обратиться с жалобой в трудовую инспекцию.

Это можно сделать бесплатно и онлайн. Инспекция вправе провести проверку работодателя и привлечь его к административной ответственности.

Если и это не принесёт результата, работник может обратиться в суд. По трудовым спорам государственная пошлина не уплачивается, поэтому обращение в суд является бесплатным. Через суд можно взыскать не только сумму дополнительной оплаты, но и пеню за просрочку, а также компенсацию морального вреда.

Подводя итог, Арыс Данагатов отметил, что теперь закон в большей степени защищает интересы работников, и важно знать свои права и уметь ими пользоваться.

Ранее в Генпрокуратуре уточнили сроки взыскания оплаты за сверхурочные работы.

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