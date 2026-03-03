Частный самолет Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию ночью на фоне обострения ситуации в регионе, сообщает испанское издание The Sun, передает BAQ.KZ.

По данным издания, самолет футболиста вылетел из Эр-Рияда и направился в Мадрид. При этом в СМИ пишут, что пока неизвестно, находились ли на борту сам футболист, его партнерша Джорджина Родригес и их дети.

The Sun также пишет, что вылет зафиксировали сервисы отслеживания рейсов, а в столице Саудовской Аравии на этом фоне сообщалось об атаках беспилотников по объектам дипломатической инфраструктуры.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.

Ранее дрон-камикадзе атаковал один из крупнейших нефтяных центров мира в Саудовской Аравии. Иран также атаковал посольство США в Саудовской Аравии.