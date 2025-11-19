Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании Правительства сообщил о принимаемых оперативных мерах после трагического пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, возгорание произошло вчера в 05:36. Огонь полностью охватил двухэтажный дом, частично обрушилась кровля. На место происшествия были направлены силы МЧС, пожар ликвидирован в 07:22.

В результате трагедии погибли 12 человек, в том числе 9 детей. Трое пострадавших находятся в реанимации Жетысайской районной больницы.

Продолжаются следственные мероприятия, устанавливается причина пожара. Предварительно признаков криминального характера не выявлено. Начато досудебное расследование по статье 292 часть 3 УК РК — нарушение требований пожарной безопасности.

"Вчера мною проведено заседание Правительственной комиссии, даны поручения по организации похорон, оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, выяснению причин пожара и проведению профилактических мероприятий для недопущения аналогичных случаев", — отметил Бозумбаев.

Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Позже детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в селе Алгабас. Она сообщила, что психологи и региональный омбудсмен выехали на место трагедии.