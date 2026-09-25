Выживший после ЧП на Каспии военнослужащий пришел в себя

Военнослужащий, доставленный в больницу после чрезвычайного происшествия во время учений в Мангистауской области, пришел в себя, передает BAQ.KZ.

Что известно о состоянии военнослужащего

Военнослужащего доставили в областную больницу 24 сентября после трагического происшествия, произошедшего во время учений.

После поступления медики провели ему необходимые обследования. На данный момент состояние пациента оценивается как стабильное.

Где он проходит лечение

Сейчас военнослужащий находится в терапевтическом отделении областной больницы. Медицинские работники постоянно следят за его состоянием.

«При поступлении он прошел все необходимые обследования. В настоящее время его состояние стабильное. Военнослужащий получает лечение в терапевтическом отделении и находится под постоянным наблюдением медицинских работников», – сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

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Трагедия произошла 24 сентября во время учений Военно-морских сил в Мангистауской области. При выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих.

По последним данным, 12 военнослужащих погибли, троих удалось спасти. Поиски еще двух продолжаются.

В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявлен День общенационального траура.

Также были установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии.