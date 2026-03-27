Депутат Сената, бывший вице-министр внутренних дел Марат Кожаев высказался о смертельной аварии в Алматы, передает BAQ.KZ.

Представители СМИ задали ему вопрос о том, какие меры следует принять, чтобы снизить риск подобных трагических ДТП в городе.

"Вы же помните, различные способы применяли и устанавливали ограничения скорости. Когда установили ограничение скорости, по-моему, в 60 км, прежде всего, журналистская среда начала очень жестко критиковать власти города. Говорили: "Там постоянные пробки, заторы и так далее. Увеличьте скорость до 80", - сказал Кожаев в кулуарах Правительства.

Он отметил, что считает необходимым пересмотреть действующее законодательство и усилить меры ответственности в отношении систематических нарушителей правил дорожного движения.

"Я думаю, что здесь нужно поменять правила игры для вот таких системных нарушителей, которые умышленно нарушают правила дорожного движения. Надо отменить скидки на штрафы для системных нарушителей, которые 100, 200, 300 и более правонарушений в год совершают. То есть ежедневно одно и то же делает и спокойно отделывается облегченным штрафом",

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека — водитель и две пассажирки.

По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и с санкции суда арестован. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.

В МВД заявили, что будут проверены все обстоятельства, включая информацию из соцсетей. В случае подтверждения нарушений ответственность понесут все причастные.

По итогам проверок уже приняты кадровые решения: освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

Позже стало известно о новом назначении - полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.