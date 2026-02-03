  • 3 Февраля, 14:30

Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм

Его назначили внештатным советником министра туризма и спорта Казахстана.

Фото: Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта Казахстана – координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минтуризма и спорта РК, данное решение принято в рамках системы ротации, предусмотренной новой редакции Закона "О физической культуре и спорте", вступившей в силу в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Серик Сапиев и Даурен Есимханов по собственному желанию  освобождены от занимаемых должностей – руководитель и заместитель руководителя соответственно – в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области. 

Напомним, ранее в Сети  появилось видео конфликта между олимпийским чемпионом, возглавлявшим на тот момент Управление физкультуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его заместитель Дауреном Есимхановым. 

Позже Серик Сапиев  прокомментировал конфликт со своим замом. Есимханов также  выступил с заявлением.

 

 

 

