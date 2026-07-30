Шесть пар братьев-близнецов одновременно служат в Гвардейском гарнизоне
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Редкий случай для Вооруженных сил Казахстана: в воинских частях Гвардейского гарнизона службу одновременно проходят шесть пар братьев-близнецов. Вместе они осваивают военные специальности, поддерживают друг друга и выполняют задачи в одном строю.
Совместная служба стала для братьев не только испытанием, но и дополнительной поддержкой. По словам военнослужащих, когда рядом находится родной человек, легче адаптироваться к армейской жизни, привыкнуть к новому коллективу и справляться с повседневными задачами.
Братья Жумабековы осваивают боевую технику
Конысбай и Куттыбай Жумабековы из Туркестанской области проходят подготовку в войсковой части 30212 по специальности «наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2».
Братья отмечают, что служба вместе помогает быстрее осваивать военную специальность, повышает чувство ответственности и позволяет увереннее выполнять учебно-боевые задачи.
Один экипаж – разные профессии
Алматинцы Нурбол и Айбол Улдахан служат в автомобильной роте войсковой части 30212 и работают механиками-водителями КамАЗа.
До призыва братья выбрали разные направления: один получил образование архитектора, другой – педагога-журналиста. Несмотря на разные интересы и характеры, они сохраняют сплоченность и поддерживают друг друга в армейских буднях.
Братья Зайцевы выбрали разные военные специальности
Арсений и Александр Зайцевы прибыли на службу из Тюлькубасского района Туркестанской области. Сейчас они проходят подготовку в войсковой части 21450.
Арсений осваивает специальность пулеметчика, а Александр – гранатометчика. Братья свободно владеют казахским языком, а их сходство проявляется не только во внешности, но и в характере.
Вместе служат и представители артиллерийского подразделения
Владимир и Геннадий Жирновы из села Токуши Северо-Казахстанской области проходят службу в артиллерийском подразделении войсковой части 82796.
Они работают номерами расчета огневой группы, изучают вооружение и технику, совершенствуют навыки ведения огня и взаимодействия в составе подразделения.
Братья Омаровы продолжают семейную традицию поддержки
Ердос и Елдос Омаровы из Жамбылского района Алматинской области также проходят службу вместе – в войсковой части 01098.
Один из братьев служит линейным контролером телефонного отделения взвода связи, другой – специалистом-водителем этого подразделения.
Алехины совмещают службу и саморазвитие
Талдыкорганцы Даниил и Станислав Алехины служат в войсковой части 82796.
Даниил выполняет обязанности старшего радиотелефониста, а Станислав – механика-водителя КамАЗа. В свободное время братья занимаются спортом и читают книги.
Сегодня шесть пар братьев-близнецов продолжают службу в подразделениях Гвардейского гарнизона. Их пример показывает, что армия помогает не только получить профессиональные навыки, но и укрепляет взаимовыручку, дисциплину и чувство ответственности.
Ранее сообщалось, что в Алматы на III Республиканском форуме солдатских матерей представили результаты опроса военнослужащих срочной службы.
Инициатива направлена на повышение роли офицеров в создании благоприятной атмосферы в воинских коллективах, укрепление доверия между командованием и солдатами, а также распространение лучших практик работы с личным составом.
В мероприятии принял участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков. Он отметил важность диалога между государственными органами и общественными организациями для развития системы военно-патриотического воспитания.
Советник министра обороны Айгерим Агылтаева подчеркнула, что укрепление имиджа армии возможно через открытое обсуждение проблем и совместный поиск решений с участием государственных структур, образовательных и медицинских организаций, а также родительской общественности.
В форуме приняли участие представители Вооружённых сил, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, МЧС, военной прокуратуры, общественных организаций и СМИ.
Особое внимание было уделено роли командиров в формировании дисциплины, морального климата и сплочённости в подразделениях.
Как отметила председатель Комитета солдатских матерей "Аналар жүрегі" Лилия Хайруллина, рейтинг командиров основан на результатах опроса срочников и отражает уровень доверия со стороны военнослужащих.
По её словам, это не просто список лучших офицеров, а показатель качества ежедневной работы командиров с личным составом.
Лучшие командиры получили благодарственные письма за вклад в укрепление морально-психологического климата и внимательное отношение к солдатам.
Форум завершился концертной программой творческих коллективов Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ.
Ранее лучшие срочники Нацгвардии получили гранты на обучение.
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