Сильнейшие дзюдоисты Казахстана отправятся на Азиатские игры-2026

Сборная Казахстана по дзюдо определилась с составом на Азиатские игры-2026.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете, за медали континентального турнира поборются 14 спортсменов – семь мужчин и семь женщин.

В мужской команде страну представят Елдос Сметов в весовой категории до 60 кг, Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), Бакытжан Абдурахманов (до 73 кг), Алмат Адилет (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг), Марат Байкамуров (до 100 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг).

Женскую сборную представят:

до 48 кг – Абиба Абужакынова;

до 52 кг – Меруерт Сарсенова;

до 57 кг – Дана Абдирова;

до 63 кг – Эсмигуль Куюлова;

до 70 кг – Ажар Асхат;

до 78 кг – Екатерина Токарева;

свыше 78 кг – Аида Тойшыбекова.

Казахстанские дзюдоисты традиционно считаются одними из сильнейших в Азии и на предстоящем турнире намерены бороться за высокие результаты во всех весовых категориях.

Соревнования по дзюдо в рамках Азиатских игр-2026 пройдут с 29 сентября по 2 октября.

Ранее сообщалось, что казахстанские тяжелоатлеты отправятся на чемпионат Азии в Узбекистан.

С 7 по 14 августа в Ташкенте пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Казахстан на соревнованиях представит команда молодых спортсменов.

Молодые казахстанские тяжелоатлеты поборются за медали континентального первенства и международный опыт.

Также более 265 легкоатлетов поборются за медали чемпионата Казахстана.

В течение трех дней на главных стартах страны будут разыграны 48 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах среди мужчин и женщин, а также медали в смешанных эстафетах 4×100 и 4×400 метров.

На дорожки и в сектора выйдут ведущие представители национальной сборной Казахстана.

Напомним, что в столице пройдет турнир с 9 по 14 февраля 2027 года.

В ISU также отметили, что выбор Казахстана в качестве страны-хозяйки связан с заметным ростом интереса к фигурному катанию после исторического успеха Шайдорова на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Читайте также: