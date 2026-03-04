Сирия закрыла пограничный переход с Ливаном для выезда после предупреждения о возможном ударе со стороны Израиля, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в управлении сирийских сухопутных и морских портов, решение было принято после того, как израильская сторона предупредила о возможной атаке по этому объекту.

При этом въезд через пограничный переход остаётся открытым. По словам представителя перехода Дждейдет-Ябус, сирийские граждане по-прежнему могут возвращаться на родину из Ливана.

Ситуация на границе обострилась на фоне продолжающихся боевых действий между движением «Хезболла» и израильскими силами, а также напряжённости, связанной с конфликтом вокруг Ирана.

По данным Reuters, на пограничном пункте уже скопились сирийские граждане, возвращающиеся из Ливана на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.