Сирия закрыла границу с Ливаном для выезда из-за угрозы удара Израиля
При этом въезд через пограничный переход остаётся открытым.
Сирия закрыла пограничный переход с Ливаном для выезда после предупреждения о возможном ударе со стороны Израиля, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Как сообщили в управлении сирийских сухопутных и морских портов, решение было принято после того, как израильская сторона предупредила о возможной атаке по этому объекту.
При этом въезд через пограничный переход остаётся открытым. По словам представителя перехода Дждейдет-Ябус, сирийские граждане по-прежнему могут возвращаться на родину из Ливана.
Ситуация на границе обострилась на фоне продолжающихся боевых действий между движением «Хезболла» и израильскими силами, а также напряжённости, связанной с конфликтом вокруг Ирана.
По данным Reuters, на пограничном пункте уже скопились сирийские граждане, возвращающиеся из Ливана на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.
Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.
Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.
