Передвижной "склад" выявили в Западном Казахстане
Автомобилем управлял житель Уральска.
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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области пресекли деятельность предполагаемого распространителя синтетических наркотиков.
По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль Hyundai, которым управлял житель Уральска. При осмотре транспортного средства были обнаружены три крупных свертка с 75 зип-пакетами, внутри которых находилось наркотическое вещество.
Позднее при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты еще один крупный пакет и 28 зип-пакетов с аналогичным содержимым, а также электронные весы, кофемолка и упаковочные материалы.
Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. Общий вес составил 570 граммов.
По предварительным данным, задержанный выполнял функции так называемого "складмена" интернет-магазина по продаже наркотиков, действовавшего через мессенджер Telegram.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время полицейские устанавливают всех причастных к противоправной схеме и каналы поставки наркотических средств. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не разглашается.
Ранее стало известно, что перевозил мужчина из Алматинской области в Шымкент.
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