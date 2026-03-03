В Иране продолжается работа по возвращению граждан Казахстана на родину. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, на данный момент среди казахстанцев, находящихся в Иране, пострадавших нет. В первую очередь были эвакуированы дипломаты, члены их семей, а также часть граждан Казахстана.

«Сегодня раненых среди наших граждан нет. В первую очередь мы вернули на родину наших граждан, дипломатов и членов их семей. В настоящее время в Иране остаются около 70 граждан Казахстана. Их возвращение будет организовано в зависимости от места их нахождения», — отметил вице-министр.

По информации МИД, если граждане находятся в районе Горгана, их вывозят через Туркменистан. Накануне 17 казахстанцев были возвращены на родину через территорию Туркменистана. Граждане, находящиеся в других регионах Ирана, эвакуируются через Армению или Азербайджан. В первые дни обострения часть казахстанцев была вывезена через Азербайджан. Ведомство подчеркнуло, что власти Азербайджана, Армении и Туркменистана оказывают Казахстану содействие. Со всеми 70 гражданами в Иране поддерживается постоянная связь, они находятся в безопасных местах.

Также Алибек Бакаев разъяснил порядок возвращения граждан из Израиля.

«В начальный период конфликта из Израиля были эвакуированы дипломаты и члены их семей. В настоящее время там находятся порядка 80–90 граждан Казахстана, не больше. Вывоз осуществляется через Египет. Между Казахстаном и Египтом налажено прямое авиасообщение, по которому наши граждане возвращаются на родину», — сообщил он.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.