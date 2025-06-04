Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о затягивании Министерством здравоохранения исполнения предписаний, выданных по итогам двух аудитов в сфере лекарственного обеспечения, передает BAQ.KZ.

По его словам, первый аудит был проведён ещё в первом квартале 2023 года, а рекомендации и поручения Минздраву были озвучены в июле того же года.

"В Министерство здравоохранения было направлено 36 поручений. Из них 25 выполнены, 11 находятся на исполнении. Но из этих 25 — четыре были выполнены только в декабре, а остальные — в первом квартале текущего года", — сообщил Смаилов, подчеркнув, что имеет место затягивание принятия решений.

Он отметил, что эффект от принятых мер можно будет увидеть не ранее 2025 года. В 2024 году, по словам премьер-министра, вновь фиксируются те же нарушения, что и в 2022–2023 годах.

Смаилов добавил, что вопрос исполнения предписаний находится на контроле как у Высшей аудиторской палаты, так и у парламента.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты заявил, что нарушения поставок лишили пациентов бесплатных лекарств.

Также, согласно аудиту, стало известно, что наценки на лекарства в Казахстане достигают 172 процента.

Помимо этого, в ВАП заявили о злоупотреблениях в фармотрасли. Кроме того, аудит выявил, что бесплатные препараты незаконно продавались в аптеках после списания.