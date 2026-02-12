Предварительное слушание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Гулайым Рахмоновой, супруги казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, назначено на 16 февраля, передает BAQ.KZ.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным департамента полиции Жамбылской области, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, следовавшая из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль совершил самоопрокидывание.

В салоне внедорожника находились супруга и малолетний сын бойца UFC Шавката Рахмонова. В результате аварии два человека погибли. Гулайым Рахмонова и её ребёнок были госпитализированы.

Ранее юрист объяснил, какое наказание может получить виновница ДТП с двумя жертвами.

Позже сестра Шавката Рахмонова прервала молчание после трагического ДТП. Сора Рахмонова высказалась о состоянии семьи после аварии.