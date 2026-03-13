Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой назначено на 16 марта в 11:00, передает BAQ.kz.

Во время судебного заседания рассматривался вопрос о мере пресечения для обвиняемых. По итогам обсуждения суд постановил сохранить ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста.

Таким образом, подсудимые будут находиться под домашним арестом до завершения судебного разбирательства по делу.

Судьей назначен Адильбек Баймаханов.

Кроме того, суд постановил, что разбирательство пройдет в открытом режиме. Ходатайство стороны защиты о проведении закрытого процесса было отклонено.

Адвокаты подсудимых ссылались на возможное наличие в материалах дела сведений, составляющих коммерческую тайну, однако судья принял решение рассматривать дело публично.

При этом сами подсудимые выступили против фото- и видеосъемки с их участием, поэтому съемка Жанабыловых во время судебных заседаний запрещена.

Как развивалось дело блогеров

Дело блогера Ерболата Жанабылова началось с розыгрышей автомобилей, денег и ценных призов, которые проводились через Instagram-аккаунт zhanabylov_e. Для участия подписчикам предлагалось заплатить 30 тысяч тенге якобы за "обучающие курсы" компании ТОО “Zhana Business”.

Сначала дело рассматривалось в суде по административным правонарушениям. Блогера привлекли по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК - проведение лотереи лицом, не являющимся оператором.

Позже административное дело закрыли, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения. Материалы передали в департамент экономических расследований Астаны.

Позднее Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уже в рамках уголовного дела в отношении Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой. По версии следствия, под видом онлайн-курсов фактически проводилась нелицензированная лотерея, а деньги участников формировали призовой фонд.

По данным АФМ, таким образом супруги получили 247,5 млн тенге. Суд санкционировал арест 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.