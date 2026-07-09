Стало известно, какое решение приняли по делу Акбаян Мукангалиевой
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Прокуратура Атырауской области прекратила уголовное преследование в отношении Акбаян Мукангалиевой – дочери и сестры погибших, бывший супруг которой Султан Сарсемалиев обвиняется в убийстве четырех членов ее семьи, передает корреспондент BAQ.KZ.
Женщина ранее подозревалась в недонесении о преступлении. Однако в ходе расследования правоохранительные органы не установили достаточных оснований для привлечения ее к ответственности.
Как сообщила помощик прокурора региона Айсулу Сулеймен, производство по статье 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.
"В связи с недоказанностью вины в действиях Мукангалиевой досудебное расследование прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения", – ответила она.
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Что известно о состоянии Акбаян
Вопрос о психическом состоянии Акбаян Мукангалиевой долгое время оставался открытым. После экстрадиции из Индонезии, куда ее вывез бывший супруг Султан Сарсемалиев, женщина прошла несколько судебных психолого-психиатрических экспертиз в Атырау и Алматы.
Ранее специалисты не пришли к окончательному заключению и рекомендовали продолжить наблюдение и дополнительную диагностику. В настоящее время Мукангалиева проходит лечение в областном психиатрическом центре Атырау.
Также в ходе судебного процесса сообщалось, что после рождения пятого ребенка у женщины возникли серьезные психические нарушения. По словам родственников, она скучает по детям, однако не помнит обстоятельств рождения младшего ребенка. Они также рассказывали, что Акбаян уверена, будто передачи в больницу ей приносит брат Наурыз Мукангалиев, который, по версии следствия, стал одной из жертв преступления.
В прокуратуре не уточнили, связано ли решение о прекращении уголовного преследования с результатами судебно-психиатрических экспертиз.
Хронология трагедии
Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.
6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.
Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.
Задержание за границей
В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.
По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске "хакера", а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.
В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.
Подозреваемый признан вменяемым
Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.
После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Пожизненное наказание
Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).
Как поясняют адвокаты, квалификация "убийство двух и более лиц" относится к одному эпизоду преступления, тогда как "неоднократное убийство" предполагает совершение преступлений в разное время.
Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Суд
Напомним, сегодня начались прения сторон. Государственное обвинение попросило назначить Сарсемалиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Кроме того, из обвинения исключили ранее указанные смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие пятерых несовершеннолетних детей.
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