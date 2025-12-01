В Туркестанской области скончалась 7-летняя девочка, пострадавшая в результате крупного пожара, передает BAQ.KZ со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Как сообщается, несмотря на интенсивную терапию, консультации профильных специалистов и полный комплекс реанимационных мероприятий, восстановить работу сердца ребёнка не удалось.

Смерть девочки стала трагическим исходом инцидента, который ранее привлек внимание общественности и властей региона.

Напомним, 18 ноября ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Позже детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в селе Алгабас.