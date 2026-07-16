Суд решил судьбу пятерых детей пожизненно осужденного Султана Сарсемалиева

В Атырауской области по делу об убийстве четырех человек в селе Жангельды суд вынес отдельное постановление, касающееся дальнейшей судьбы пяти детей Султана Сарсемалиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы.

Как сообщила судья Зарема Хамидуллина во время оглашения приговора, вопросы дальнейшего воспитания, устройства и защиты прав детей будут находиться под контролем Управления образования Атырауской области.

Кроме того, суд поручил акимату Кызылкогинского района оформить наследственные права на жилой дом погибшей семьи в селе Жангельды. Решение принято для защиты имущественных интересов детей.

У Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиевой пятеро детей. Младший ребенок родился в 2025 году. После задержания отца дети некоторое время находились под опекой бабушки.

Однако 3 февраля 2026 года районная комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение о передаче детей под государственную опеку.

В настоящее время четверо детей в возрасте от трех до девяти лет находятся в Центре адаптации несовершеннолетних в Атырау. Самый младший ребенок размещен в специализированном доме ребенка.

Напомним, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор Султану Сарсемалиеву. Его признали виновным в убийстве четырех человек, а также в совершении ряда других преступлений.

Суд признал Султана Сарсемалиева виновным по статьям 99, 188, 384, 190 и 188-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее во время судебных прений государственный обвинитель Мирас Бауыржанов запросил Сарсемалиеву пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. По словам прокурора, преступление вызвало широкий общественный резонанс, поскольку жертвами стали сразу четыре члена одной семьи.

В ходе рассмотрения дела обвинение было ужесточено. Следствие пришло к выводу, что убийство тестя и тещи было совершено с целью скрыть ранее совершенное убийство шурина. Кроме того, гибель свояченицы, которая, по материалам дела, находилась в беспомощном состоянии, была переквалифицирована по соответствующему квалифицирующему признаку.

Также Сарсемалиеву вменялись незаконное использование банковских карт погибших, получение социальных выплат на их имена и незаконное завладение их имуществом.

Подсудимого обвиняют в убийстве четырех членов одной семьи.

Помимо пожизненного заключения, сторона обвинения также ходатайствовала о направлении Сарсемалиева в учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности для отбывания наказания.

Государственный обвинитель подчеркнул, что преступление нанесло серьезный ущерб не только родственникам погибших, но и обществу в целом.

Суд продолжает рассмотрение уголовного дела. Итоговое решение будет объявлено после завершения судебных прений.

Ранее мы писали, что главному обвиняемому Султану Сарсемалиеву ужесточили предъявленные обвинения.

На очередном судебном заседании государственный обвинитель пересмотрел правовую квалификацию ряда эпизодов дела.

По версии следствия, Султан Сарсемалиев убил своего тестя Максота Карабалина и тёщу Насип Утешкалиеву с целью сокрытия ранее совершённого преступления – убийства зятя Наурыза Мукангалиева. В связи с этим в обвинение добавлена квалификация "убийство с целью сокрытия другого преступления".

Также уточнены обстоятельства гибели свояченицы Мейрамгуль Карабалиной. Согласно материалам дела, девушка с инвалидностью находилась в беспомощном состоянии и не могла себя защитить, поэтому эпизод переквалифицирован как "убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии".

Изменения затронули и другие эпизоды расследования.

Так, незаконное получение социальных выплат на имена погибших теперь квалифицируется как интернет-мошенничество. Ущерб по одному из эпизодов составляет 520 996 тенге.

Кроме того, эпизод, связанный с продажей принадлежавшего погибшим скота, переквалифицирован. Ранее он рассматривался как мошенничество, однако теперь следствие считает его кражей скота.

Остальные обвинения по делу остались без изменений.

Обстоятельства трагедии

Ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.

Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.

В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.

Обвинения и фигуранты

Напомним, первое заседание по делу о жестоком преступлении, потрясшем город Атырау, состоялось 18 мая.

Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел. На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.

Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.

По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.

Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.

При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит.

В суде впервые выступили родственники погибших.

Также зять погибшей семьи ранее полностью признал свою вину и заявил, что готов понести любое наказание.