В последние дни в СМИ и социальных сетях Казахстана активно обсуждается судейская работа на Олимпиаде в Милане, где в центре внимания оказалась казахстанская судья Надежда Парецкая, передает BAQ.KZ.

Ранее болельщики обратили внимание, что Парецкая выставила максимально высокие баллы россиянке Аделии Петросян в произвольной программе, тогда как оценки казахстанских фигуристов, по мнению зрителей, были заметно занижены. В частности, казахстанка Софья Самоделкина завершила Игры на 10-м месте, показав лучший результат в своей карьере, но по мнению болельщиков, получила слишком низкие баллы.

Претензии возникли и по мужскому турниру: Михаил Шайдоров, выступавший в группе лидеров, получил седьмое место за короткую программу, что осложнило его задачу перед произвольной программой. Чтобы догнать соперников, спортсмену пришлось рискнуть и заявить пять прыжков. В итоге Шайдоров стал олимпийским чемпионом — впервые в истории казахстанского фигурного катания.

Казахстанский союз фигурного катания на коньках официально заявил, что оценивать работу судей и давать комментарии по их деятельности имеет право только Международный союз конькобежцев (ISU).

"От Казахстана был представитель, который соответствует всем международным критериям и требованиям. Казахстанский Союз фигурного катания на коньках просит болельщиков воздержаться от негативных комментариев", - говорится в сообщении.

