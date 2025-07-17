После критики Президента по поводу санитарного состояния туристической зоны озера Алаколь, внимание привлекло новое видео, распространённое в соцсетях, где за кадром слышен голос мужчины, утверждающего, что отходы со свинофермы сбрасываются в реку, впадающую в озеро, где купаются люди, передает BAQ.KZ.

"Стоит ужасная вонь", — говорит он.

Речь идет о деятельности крестьянского хозяйства "Гусев", расположенного вблизи села Ушбулак Алакольского района. Хозяйство занималось свиноводством в районе рек Кызылтал и Жаманты. Местные жители заявили, что отходы с фермы загрязняют воду, и обратились с жалобой в акимат, после чего распространили видео в интернете.

После обращения была создана специальная комиссия. В ходе мониторинга установлено, что земельные участки использовались не по целевому назначению. Департамент управления земельными ресурсами области выдал предписание об устранении нарушений в течение трёх месяцев.

По официальным данным, на сегодняшний день фермерское хозяйство "Гусев" прекратило незаконную деятельность, объекты свиноводства демонтированы, нарушения устранены.

Отмечается, что видеозапись, вызвавшая широкий общественный резонанс, была снята ещё в апреле 2025 года, до начала проверки и принятых мер.

Ранее в Казнете показали, как отдыхающие уничтожают "Шардаринское море".

10 июля мы писали о том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны. Поводом стали многочисленные обращения граждан по поводу низкого уровня подготовки популярного курорта Алаколь к приёму отдыхающих.

Уже 11 июля на побережье Алаколя начали строить спасательную станцию. Позже заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь.

Накануне премьер-министр высказался о проблемах казахстанского туризма.