В Актогайском районе Карагандинской области развивают телемедицину. Благодаря дистанционным технологиям жители сельских населенных пунктов смогут получать консультации специалистов без необходимости выезжать в областной центр.

Работу медицинских организаций района и доступность медицинской помощи для населения оценил вице-министр здравоохранения РК Манас Рамазанов в ходе рабочей поездки.

Вице-министр посетил медицинский пункт села Ушарал и Актогайскую районную больницу. Он ознакомился с организацией медицинской помощи и условиями ее оказания жителям района.

Телемедицина позволит получать помощь дистанционно

Одним из ключевых вопросов стало развитие телемедицины в районе.

В Актогайской районной больнице Манасу Рамазанову продемонстрировали проведение телемедицинской консультации. Такой формат позволяет районным медицинским организациям при необходимости обращаться за экспертной поддержкой к профильным специалистам дистанционно.

Это особенно важно для жителей отдаленных населенных пунктов, которым не всегда удобно выезжать в крупные медицинские центры.

«Для жителя села важно, чтобы необходимая медицинская помощь была доступна максимально близко к месту проживания. Современные технологии, в том числе телемедицина, позволяют приблизить консультации специалистов к пациенту и повысить возможности районной медицины», – отметил Манас Рамазанов.

Жители района задали вопросы вице-министру

В рамках рабочей поездки вице-министр также встретился с жителями Актогайского района.

Участники встречи обсудили вопросы медицинского обслуживания и дальнейшего развития системы здравоохранения в районе. Жители смогли напрямую задать свои вопросы и озвучить предложения.

Кроме того, Манас Рамазанов провел личный прием граждан. По обращениям были даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на рассмотрение.

Развитие сельской медицины, внедрение телемедицинских технологий и повышение доступности медицинской помощи остаются приоритетными направлениями работы Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что цифровизация медицины помогла Казахстану предотвратить расходы на 31 млрд тенге.

23 разрозненных систем перешли к e-Densaulyq.

К этому времени оцифрованы сведения более чем о 21 тыс. медицинских организаций, 221 тыс. единиц медицинской техники и 257 тыс. медработников.

После объединения данных из медицинской системы исключили 400 тыс. неактуальных карт пациентов, с которыми были связаны 1,4 млн рецептов. По данным Минздрава, это позволило предотвратить расходы на 31 млрд тенге.

Необоснованное потребление медицинских услуг снизилось на 7,1%, или примерно на 7 млрд тенге. После объединения данных результативность выявления ошибок выросла в 3,5 раза.

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