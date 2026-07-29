Токаев назвал «Игры будущего» соревнованием силы и интеллекта
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытие турнира «Игры будущего» в Астане, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что это уникальное мероприятие. Он также отметил, что турнир объединяет состязание между физической силой и интеллектуальным потенциалом.
«Это сплав спорта и интеллекта и в то же время состязание между физической силой и интеллектуальным потенциалом. И, как выяснилось, одно другому вовсе не противоречит, а напротив, взаимно дополняет», - сказал Токаев.
Президент также отметил значимость проведения соревнований такого уровня для инфраструктуры и имиджа страны.
«Большой спорт всегда был важнейшим мостом для объединения разных культур, сближения народов и наций. На фоне растущих глобальных вызовов такие уникальные инициативы, как «Игры будущего», обретают глубокий смысл.
Убежден, что эти игры станут еще одним золотым мостом единства, дружбы и солидарности между нашими народами», – подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин оценил вклад Токаева в проведение «Игр Будущего».
Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.
Напомним, для участия в волонтерской программе турнира поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.
Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США. При этом более половины бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.
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