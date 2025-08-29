Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что состояние двоих детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Урджарском районе Абайской области, стабилизировано, передает BAQ.KZ.

Ранее ребят госпитализировали в многопрофильную детскую больницу №2 Астаны.

Девочка, поступившая с тяжёлыми множественными травмами, получила необходимое оперативное вмешательство. Её жизни ничего не угрожает, сообщили в Минздраве.

Семилетнему мальчику провели операцию на голени с применением специальных металлических стержней для закрепления костей. Эта современная методика снижает травматичность вмешательства, уменьшает риск осложнений и ускоряет восстановление.

Министр отметила, что с первых часов после происшествия медицинские бригады обеспечили детям полный объём экстренной и плановой помощи, благодаря чему удалось сохранить здоровье и жизнь пострадавших.

"Желаю детям скорейшего выздоровления, а нашим врачам выражаю искреннюю благодарность за самоотверженность, профессионализм и преданность делу", — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.

Сын водителя попросил прощения у родных пострадавших детей.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.