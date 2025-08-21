"Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
В момент ДТП в салоне находилась супруга водителя.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Страшная авария в селе Бестерек Урджарского района Абайской области унесла жизни троих детей и оставила ещё троих в крайне тяжёлом состоянии. Водитель, не справившийся с управлением, наехал на них. Трагедия потрясла всю страну, передает BAQ.KZ.
В областной детской больнице врачи провели сложные операции пострадавшей девочке. Её состояние остаётся критическим. Двое других детей санитарной авиацией доставлены в Астану, они находятся в реанимации под постоянным наблюдением специалистов.
Как сообщает информационная программа "Информбюро", 55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.
"После приступа он не смог управлять автомобилем. Мама была рядом. Это произошло неожиданно, в одно мгновение. Очень трагичная ситуация. Мы выразили соболезнования, просим прощения. Пусть никто никогда не столкнется с таким испытанием. Никто ведь не ожидает подобных ситуаций", - сказал сын подозреваемого Ерқанат Серіқұлы.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело и выясняет причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось о состоянии детей, которых перевезли в больницу столицы.
Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.
В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.
Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.
Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- В Уральске парень три года вымогал деньги у бывшей девушки
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца