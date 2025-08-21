Страшная авария в селе Бестерек Урджарского района Абайской области унесла жизни троих детей и оставила ещё троих в крайне тяжёлом состоянии. Водитель, не справившийся с управлением, наехал на них. Трагедия потрясла всю страну, передает BAQ.KZ.

В областной детской больнице врачи провели сложные операции пострадавшей девочке. Её состояние остаётся критическим. Двое других детей санитарной авиацией доставлены в Астану, они находятся в реанимации под постоянным наблюдением специалистов.

Как сообщает информационная программа "Информбюро", 55-летний подозреваемый оказался уроженцем этого села. По словам его сыновей, он был опытным водителем, 20 лет работал за рулём автобуса. В момент происшествия в салоне находилась и его супруга. Родные утверждают, что у их отца внезапно случился сердечный приступ, из-за чего он не смог удержать руль.

"После приступа он не смог управлять автомобилем. Мама была рядом. Это произошло неожиданно, в одно мгновение. Очень трагичная ситуация. Мы выразили соболезнования, просим прощения. Пусть никто никогда не столкнется с таким испытанием. Никто ведь не ожидает подобных ситуаций", - сказал сын подозреваемого Ерқанат Серіқұлы.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело и выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о состоянии детей, которых перевезли в больницу столицы.

Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны. Позже было принято решение госпитализировать двоих пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.