Мировые цены на нефть продолжают расти. По данным торгов на 5 марта, стоимость североморской нефти Brent составила $83,08 за баррель, а американская WTI — $76,67 за баррель, передаёт BAQ.kz.

При этом в ходе торгов цена Brent поднималась выше $84, что более чем на 3% выше уровня предыдущего дня.

Рост котировок связан с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Участники рынка опасаются возможных перебоев с поставками нефти из региона, который играет ключевую роль в мировой энергетике.

Особое внимание инвесторов приковано к ситуации вокруг Ормузского пролива - одного из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит около 20% глобальных поставок нефти, и любые риски для транспортировки сырья могут существенно повлиять на мировой рынок.

Аналитики отмечают, что на фоне геополитических рисков нефтяной рынок остается крайне волатильным. Инвесторы внимательно следят за развитием событий, поскольку дальнейшая эскалация может привести к дополнительному росту цен на энергоресурсы.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.