Туркменистан оказывает гуманитарную помощь гражданам иностранных государств, включая Казахстан, которые выезжают с территории Ирана в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Туркменистана.

Согласно данным МИД, через туркмено-иранскую границу уже прошли около 120 человек, среди которых граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.

Туркменская сторона предоставила прибывшим автотранспорт, питание, средства первой необходимости и размещение в гостиницах. Миссия реализуется в тесной координации с дипломатическими представительствами иностранных государств и международными организациями.

Таким образом, Туркменистан демонстрирует приверженность принципам гуманизма и международной солидарности. В МИД подчёркивают, что эти усилия особенно символичны в Международный год мира и доверия, объявленный Генассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Следом Иран пообещал жесткий ответ на удары Израиля.

Позже посольство Казахстана в Израиле призвало граждан к бдительности на фоне эскалации.

На следующий день Казахстан приостановил полеты над рядом стран Ближнего Востока.