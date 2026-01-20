Департамент собственной безопасности МВД проводит досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками Управления полиции района Қаратау обращения родственников убитой Нурай Серикбай, передает BAQ.KZ.

"В рамках уголовного дела будут всесторонне проверены все доводы и обстоятельства, связанные с принятием, полнотой и своевременностью мер реагирования. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в установленном законом порядке, - говорится в сообщении МВД.

Как отмечается, одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры.

"За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел", - заверили в министерстве внутренних дел.

Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников.

Отметим, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае прокомментировал трагическую гибель 21-летней девушки в Шымкенте. Он поручил оценить действия полиции по делу Нурай Серикбай.

Напомним, сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 21-летней жительницы Шымкента. О жестокой расправе над девушкой стало известно в 12 января, полиция подтвердила факт, сообщив, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее брат девушки потребовал максимального наказания для убийцы. Он опубликовал обращение в социальных сетях, прокомментировав произошедшее и позицию семьи в отношении подозреваемого.