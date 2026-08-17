Упавшая ветка стала роковой для ребенка в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения дерева.
Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Другие подробности в полиции пока не разглашают.
Ранее в Алматы скончалась 19-летняя Селина Абитова, которая находилась в коме после того, как в роще Баума на нее упало сухое дерево.
Напомним, трагедия произошла 27 июня около 15:00. Во время прогулки по роще на девушку упало большое сухое дерево. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти Селин не удалось.
После случившегося родственники девушки заявили, что в роще Баума остается много сухих и аварийных деревьев, которые представляют опасность для посетителей.
Читайте также:
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- Троих пропавших в Каспийском море жителей Жанаозена нашли живыми
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 17 августа