Упавшая ветка стала роковой для ребенка в Караганде

В Караганде возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения дерева.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Другие подробности в полиции пока не разглашают.

Ранее в Алматы скончалась 19-летняя Селина Абитова, которая находилась в коме после того, как в роще Баума на нее упало сухое дерево.

Напомним, трагедия произошла 27 июня около 15:00. Во время прогулки по роще на девушку упало большое сухое дерево. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти Селин не удалось.

После случившегося родственники девушки заявили, что в роще Баума остается много сухих и аварийных деревьев, которые представляют опасность для посетителей.

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