В Аккольском районе прокуратура добилась взыскания более 8,4 млн тенге задолженности по алиментам. Проверка показала, что некоторые должники могли выплачивать средства на содержание детей, но уклонялись от исполнения судебных решений.

Сколько алиментов не выплачивали

За 2026 год в производстве частного судебного исполнителя находилось 292 исполнительных документа о взыскании алиментов. Общая сумма задолженности превышала 11,6 млн тенге.

Проверка показала, что некоторые должники, имея возможность погашать задолженность, не выполняли свои обязательства перед несовершеннолетними детьми.

При этом частным судебным исполнителем принимались не все предусмотренные законом меры для взыскания средств.

Сколько удалось взыскать

После вмешательства прокуратуры удалось взыскать более 8,4 млн тенге, что составляет 72,4% от общей суммы задолженности.

За ненадлежащее исполнение обязанностей частного судебного исполнителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Почему дело дошло до уголовного производства

Один из должников ранее уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Несмотря на это, он продолжил уклоняться от исполнения судебного решения.

В отношении него зарегистрировали уголовное дело. Позже производство прекратили в связи с примирением сторон.

Что будет дальше

В надзорном органе отметили, что принятые меры позволили обеспечить исполнение судебных решений и защитить права несовершеннолетних детей.

Работа по контролю за исполнением алиментных обязательств будет продолжена на постоянной основе.

Ранее 55 алиментщиков уклонялись от выплат детям в Туркестанской области.

Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.

Установлено, что отдельные должники, будучи трудоспособными, умышленно не устраивались на работу и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.

В результате принятых мер за последний год 50 должников были привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса РК Об административных правонарушениях.

Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных решений, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.

Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.

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