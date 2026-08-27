В Алматы объединят выделенные полосы в единую транспортную сеть
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В Алматы завершен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Саина.
По итогам мониторинга город подтвердил эффективность приоритета автобусов и планирует развивать выделенные полосы как единую взаимосвязанную систему. Об этом сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.
Как изменилось движение
Выделенная полоса на улице Саина была введена в пилотном режиме для оценки эффективности приоритета общественного транспорта на одной из наиболее загруженных магистралей города.
Наиболее заметные изменения зафиксировали в часы пик. Утром средняя скорость движения общественного транспорта выросла с 26,2 до 31,8 км/ч, или на 21,37%.
В вечерний час пик показатель увеличился с 25 до 30,4 км/ч – на 21,6%.
Улучшилась и регулярность движения. Средний интервал за полный день сократился с 13,6 до 12 минут, то есть почти на 12%. В утренний час пик интервал уменьшился с 13,6 до 11,6 минуты – на 14,7%.
Сколько пассажиров стало больше
На фоне повышения скорости и регулярности вырос пассажиропоток.
Количество пассажиров в сутки увеличилось с 42 396 до 44 515 человек, что составляет около 5%.
В акимате считают, что рост пассажиропотока одновременно с улучшением скорости и регулярности движения свидетельствует о повышении востребованности общественного транспорта на данном направлении.
Что будет с полосой на Саина
С 31 августа 2026 года выделенная полоса на улице Саина будет отменена.
Как пояснили в акимате, это связано с переходом от пилотного проекта к следующему этапу – подготовке других участков транспортной сети и необходимых нормативных условий.
В дальнейшем улицу Саина планируется включить в комплексную схему приоритетного движения общественного транспорта по направлениям проспект аль-Фараби – улица Саина – проспект Рыскулова – Восточная объездная дорога.
Такой подход позволит создать не отдельные выделенные участки, а взаимосвязанную систему, обеспечивающую приоритет общественного транспорта на ключевых магистралях Алматы.
Для реализации проекта необходимо подготовить другие участки сети, а также внести изменения в действующие стандарты и нормативные документы в сфере организации дорожного движения.
Напомним, с 20 июня на улице Саина начала работать выделенная полоса для общественного транспорта. Изменение вызвало обсуждение среди жителей города. Позже урбанист Ерканат Зайытов рассказал BAQ.KZ о принципах работы выделенных полос и их задачах.
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