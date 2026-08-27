В Алматы завершен пилотный проект по организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Саина.

По итогам мониторинга город подтвердил эффективность приоритета автобусов и планирует развивать выделенные полосы как единую взаимосвязанную систему. Об этом сообщили в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города.

Как изменилось движение

Выделенная полоса на улице Саина была введена в пилотном режиме для оценки эффективности приоритета общественного транспорта на одной из наиболее загруженных магистралей города.

Наиболее заметные изменения зафиксировали в часы пик. Утром средняя скорость движения общественного транспорта выросла с 26,2 до 31,8 км/ч, или на 21,37%.

В вечерний час пик показатель увеличился с 25 до 30,4 км/ч – на 21,6%.

Улучшилась и регулярность движения. Средний интервал за полный день сократился с 13,6 до 12 минут, то есть почти на 12%. В утренний час пик интервал уменьшился с 13,6 до 11,6 минуты – на 14,7%.

Сколько пассажиров стало больше

На фоне повышения скорости и регулярности вырос пассажиропоток.

Количество пассажиров в сутки увеличилось с 42 396 до 44 515 человек, что составляет около 5%.

В акимате считают, что рост пассажиропотока одновременно с улучшением скорости и регулярности движения свидетельствует о повышении востребованности общественного транспорта на данном направлении.

Что будет с полосой на Саина

С 31 августа 2026 года выделенная полоса на улице Саина будет отменена.

Как пояснили в акимате, это связано с переходом от пилотного проекта к следующему этапу – подготовке других участков транспортной сети и необходимых нормативных условий.

В дальнейшем улицу Саина планируется включить в комплексную схему приоритетного движения общественного транспорта по направлениям проспект аль-Фараби – улица Саина – проспект Рыскулова – Восточная объездная дорога.

Такой подход позволит создать не отдельные выделенные участки, а взаимосвязанную систему, обеспечивающую приоритет общественного транспорта на ключевых магистралях Алматы.

Для реализации проекта необходимо подготовить другие участки сети, а также внести изменения в действующие стандарты и нормативные документы в сфере организации дорожного движения.

Напомним, с 20 июня на улице Саина начала работать выделенная полоса для общественного транспорта. Изменение вызвало обсуждение среди жителей города. Позже урбанист Ерканат Зайытов рассказал BAQ.KZ о принципах работы выделенных полос и их задачах.

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