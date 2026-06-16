5 квартир, 6 коттеджей и 11 авто: что выявили у владельцев скандального сайта Kizdar.net
В ходе расследования было установлено, что на имя подозреваемых зарегистрировано восемь компаний, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.
Сегодня 2026, 17:40
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