5 квартир, 6 коттеджей и 11 авто: что выявили у владельцев скандального сайта Kizdar.net

Департамент полиции города Алматы сообщил о выявлении значительного имущества у подозреваемых в рамках расследования, связанного с сайтом Kizdar.net.

По данным следствия, на фигурантов дела зарегистрированы восемь компаний, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.

Также установлено, что подозреваемые владели крупным объемом недвижимости в Алматы и Алматинской области. В их собственности находились пять квартир, шесть коммерческих объектов, шесть коттеджей, десять земельных участков и шесть парковочных мест.

Кроме того, выявлены 11 автомобилей люкс-класса, оформленных на подозреваемых.

В полиции сообщили, что в целях возможной конфискации имущества и проверки признаков легализации незаконных доходов сделки с активами подозреваемых и связанных с ними компаний временно приостановлены. На имущество наложены ограничения и обременения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 15 июня сообщалось о задержании организаторов сайта Kizdar.net. По версии следствия, ресурс использовался для рекламы и продвижения сводничества через интернет, а также вовлечения граждан в незаконную деятельность.

Ранее МВД сообщало, что изъяты значительные суммы денег и активов у предполагаемых организаторов. По данным следствия, сайт мог приносить более 500 млн тенге ежемесячно, расчеты велись в том числе в криптовалюте.

В ходе обысков были изъяты наличные средства, иностранная валюта, криптоактивы, оружие с боеприпасами, техника, автомобили и другие доказательства. По информации МВД, фигуранты дела связаны с IT-компанией и могли использовать сайт для тестирования программных решений, которые затем применялись на легальных платформах.

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