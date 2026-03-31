В Алматы задержан блогер Адилетхан Молдахан
Он ранее публиковал информацию о резонансном ДТП на проспекте Аль-Фараби.
В Алматы задержан известный казахстанский юрист Адилетхан Молдахан, передает BAQ.KZ.
Ранее в социальных сетях уже распространялась информация о его задержании. В департаменте полиции Алматы эти сведения подтвердили.
«Департаментом полиции города Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении гражданина М. по факту распространения заведомо ложной информации. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Адилетхан Молдахан специализируется на гражданских, уголовных и административных делах. На его страницу в Instagram подписано более одного миллиона пользователей.
Ранее юрист опубликовал в социальных сетях видео, связанное с дорожно-транспортным происшествием на проспекте Аль-Фараби, в котором погибли три человека.
Он также заявил, что к инциденту может быть причастен сотрудник правоохранительных органов.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки.
По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и с санкции суда арестован. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.
После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.
В МВД заявили, что будут проверены все обстоятельства, включая информацию из соцсетей. В случае подтверждения нарушений ответственность понесут все причастные.
По итогам проверок уже приняты кадровые решения: освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.
Позже стало известно о новом назначении - полковник полиции Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.
