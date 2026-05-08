В Amanat прокомментировали создание партии "Әділет"

Сегодня 2026, 12:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня 2026, 12:06
Сегодня 2026, 12:06
136
Фото: freepik.com

В Мажилисе высказались о новой политической партии. Руководитель фракции Партия AMANAT в Мажилисе Парламента Республики Казахстан Айдос Сарым прокомментировал создание новой партии "Әділет", передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили депутата, считает ли он новую партию своим соперником.

"Не рассматриваем как соперника", - коротко ответил Айдос Сарым.

На вопрос о том, не планирует ли он сам в будущем присоединиться к другим партиям, депутат ответил:

"Нет. Наоборот, мы готовы к тому, чтобы все присоединились к нам".

Также журналисты поинтересовались, для чего, по его мнению, была создана партия "Әділет".

"Спросите у них самих. Вы же вчера там были", - сказал Сарым.

Когда журналисты попросили его дать оценку как политического эксперта, депутат отметил, что пока рано делать выводы.

"Сейчас ничего конкретного сказать не могу. Нужно ознакомиться с их документами. Они должны представить программу и другие материалы", - заявил Айдос Сарым.

Что известно о партии "Әділет"

Инициативная группа заявила о создании новой политической партии "Әділет" 15 апреля. Новая партия позиционирует себя как сторонника прогрессивных реформ, укрепления верховенства закона и расширения участия граждан в принятии решений.

Председателем новой партии стал председатель Айбек Дадебай, ранее освобождённый от должности Руководителя Администрации Президента. 

Первый съезд партии прошел 7 мая 2026 года. В нем приняли участие более тысячи делегатов и сторонников со всех регионов Казахстана. В рамках съезда утверждены официальные наименования партии на казахском, русском и английском языках. В повестке дня - принятие устава и программы, а также выборы председателя и руководящего состава.

30 апреля партия запустила собственную цифровую платформу для приёма заявлений на вступление и сбора предложений от граждан. По данным оргкомитета, в первые дни работы сайта поступило более 8 тысяч заявок от желающих вступить в партию. Также представители партии сообщили, что уже достигнут необходимый порог сторонников для регистрации - не менее 200 человек в каждом регионе страны и городах республиканского значения.

Самое читаемое

Наверх