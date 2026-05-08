В Amanat прокомментировали создание партии "Әділет"

В Мажилисе высказались о новой политической партии. Руководитель фракции Партия AMANAT в Мажилисе Парламента Республики Казахстан Айдос Сарым прокомментировал создание новой партии "Әділет", передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили депутата, считает ли он новую партию своим соперником.

"Не рассматриваем как соперника", - коротко ответил Айдос Сарым.

На вопрос о том, не планирует ли он сам в будущем присоединиться к другим партиям, депутат ответил:

"Нет. Наоборот, мы готовы к тому, чтобы все присоединились к нам".

Также журналисты поинтересовались, для чего, по его мнению, была создана партия "Әділет".

"Спросите у них самих. Вы же вчера там были", - сказал Сарым.

Когда журналисты попросили его дать оценку как политического эксперта, депутат отметил, что пока рано делать выводы.

"Сейчас ничего конкретного сказать не могу. Нужно ознакомиться с их документами. Они должны представить программу и другие материалы", - заявил Айдос Сарым.

Что известно о партии "Әділет"

Инициативная группа заявила о создании новой политической партии "Әділет" 15 апреля. Новая партия позиционирует себя как сторонника прогрессивных реформ, укрепления верховенства закона и расширения участия граждан в принятии решений.

Председателем новой партии стал председатель Айбек Дадебай, ранее освобождённый от должности Руководителя Администрации Президента.