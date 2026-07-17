В Астане продолжается ремонт дорог. В связи с работами на проспекте Абая временно изменится схема движения транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Маршрутный ремонт дорожного полотна проводится на участке от улицы А. Сембинова до улицы А. Пушкина.

В связи с этим с 17 по 25 июля движение на указанном участке будет поэтапно частично ограничено. Во время проведения работ будут перекрываться отдельные полосы, что может привести к затруднениям движения и образованию заторов.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных изменений в организации дорожного движения.