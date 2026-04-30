В Астане перекроют перекрёсток Байтурсынова — Аманжолова

В Астане временно перекроют движение на пересечении улиц Байтурсынова и Аманжолова, передает BAQ.kz.

По информации акимата, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на данном участке.

Движение будет полностью закрыто в два этапа:

– с 1 мая с 21:00 до 2 мая 09:00 - в связи с укладкой нижнего слоя дорожного покрытия;

– со 2 мая с 21:00 до 3 мая 09:00 - в связи с укладкой верхнего слоя покрытия.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.

Какие еще дороги перекрыты

Улица Кенесары

С 24 апреля по 1 мая движение будет частично ограничено на участке улицы Кенесары - от улицы А. Сембинова до улицы М. Габдуллина.

Улица Байтурсынова

С 24 апреля по 2 мая перекрытие коснётся улицы А. Байтурсынова - на участке от улицы А52 до улицы С. Шаймерденова.

Сыганак и Айтеке би

В Астана временно ограничат движение на пересечении улиц Сыганак и Айтеке би.

По данным акимата, ограничения будут действовать с 29 апреля по 13 мая. Причиной стало обустройство нового светофорного объекта на данном участке.

Мангилик Ел - Сыганак (строительство)

С 26 апреля по 1 сентября полностью закроют движение на участке в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак - между бизнес-центром Syganaq и ЖК «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных сетей.

Район поликлиники №9

С 15 апреля по 1 сентября полностью ограничен проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. При этом заезд к поликлинике осуществляется со стороны проспекта Мангилик Ел.

Что важно знать

На всех участках будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

